Китайский зонд вышел на лунную орбиту перед посадкой для сбора грунта

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Китайская автоматическая станция "Чанъэ-5" в воскресенье вышла на круговую окололунную орбиту перед предстоящей посадкой на ее поверхность для первого за последние 44 года сбора образцов грунта и возвращения их на Землю, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

После второго торможения за последние сутки, аппарат вышел на круговую орбиту высотой 200 км. Посадка запланирована на ближайшие сутки в районе Окена Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Накануне "Чанъэ-5" после первого торможения вышла на эллиптическую орбиту вокруг Луны высотой 400 км.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") запустила лунный зонд в космос 23 ноября в 23:30 по московскому времени.

"Чанъэ-5" должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю.

В рамках миссии станция после посадки на Луну должна собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической состыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 324 граммов лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 грамма.