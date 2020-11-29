Очевидцы рассказали о задержаниях на акциях в Минске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Точечные задержания прошли во многих районах Минска, где проходят несанкционированные акции протеста, сообщают очевидцы в воскресенье.

Первые задержания произошли в микрорайоне Лошица. Потом стали появляться данные о разгоне колонн в Уручье, Домбровке и других районах Минска.

В поселке Боровляны под Минском, по информации очевидцев, сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении протестующих, известно и о задержанных.

В воскресенье в белорусской столице организована очередная акция протеста. Она проходит в районном формате, участники собираются в колонны в своих дворах и районах, а потом двигаются к точкам сбора.