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Очевидцы рассказали о задержаниях на акциях в Минске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Точечные задержания прошли во многих районах Минска, где проходят несанкционированные акции протеста, сообщают очевидцы в воскресенье.

Первые задержания произошли в микрорайоне Лошица. Потом стали появляться данные о разгоне колонн в Уручье, Домбровке и других районах Минска.

В поселке Боровляны под Минском, по информации очевидцев, сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении протестующих, известно и о задержанных.

В воскресенье в белорусской столице организована очередная акция протеста. Она проходит в районном формате, участники собираются в колонны в своих дворах и районах, а потом двигаются к точкам сбора.

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