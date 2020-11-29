Очередная акция протеста началась в Минске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Участники воскресной несанкционированной акции протеста белорусской оппозиции собираются в колонны в своих дворах и районах Минска.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", колонна, насчитывающая около 200 человек, прошла по улице Карла Либкнехта (столичный микрорайон Грушевка).

Кроме того, небольшие колонны протестующих замечены в микрорайонах Малиновка, Брилевичи, Уручье, Лошица и Юго-Запад. Активисты также вышли на улицах Романовская слобода, Пушкинская и Филимонова.

Ранее очевидцы сообщали, что в центр Минска движется военная техника.

По данным корреспондента "Интерфакса", усилены меры безопасности на Октябрьской площади и возле администрации президента, площадь оцеплена металлическими ограждениями.

Очевидцы сообщают о скоплении силовиков и у стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей. Спецтехника замечена также возле площади Независимости.

В Минске снова закрыт ряд станций метро, ограничен доступ в интернет.