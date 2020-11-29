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Очередная акция протеста началась в Минске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Участники воскресной несанкционированной акции протеста белорусской оппозиции собираются в колонны в своих дворах и районах Минска.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", колонна, насчитывающая около 200 человек, прошла по улице Карла Либкнехта (столичный микрорайон Грушевка).

Кроме того, небольшие колонны протестующих замечены в микрорайонах Малиновка, Брилевичи, Уручье, Лошица и Юго-Запад. Активисты также вышли на улицах Романовская слобода, Пушкинская и Филимонова.

Ранее очевидцы сообщали, что в центр Минска движется военная техника.

По данным корреспондента "Интерфакса", усилены меры безопасности на Октябрьской площади и возле администрации президента, площадь оцеплена металлическими ограждениями.

Очевидцы сообщают о скоплении силовиков и у стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей. Спецтехника замечена также возле площади Независимости.

В Минске снова закрыт ряд станций метро, ограничен доступ в интернет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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