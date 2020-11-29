Очевидцы сообщили о движении военной техники в центр Минска

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В центр Минска движется военная техника, сообщают "Интерфаксу" в воскресенье очевидцы.

Спецтехника, в том числе, автозаки и водомет, замечена на проспекте Независимости. По словам очевидцев, она выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

О движении военной техники сообщают и в других районах города.

Скопление спецтехники замечено также возле площади Независимости.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.