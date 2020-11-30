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Brent подешевела до $47,6 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Конференция состоится во вторник.

К 8:12 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (1,2%), до $47,6 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,38 (0,8%), до $48,18 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (1,36%), до $44,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,18 (0,8%), до $45,53 за баррель.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщил Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

"Неопределенность по поводу отсрочки январского восстановления добычи является основным сдерживающим фактором для нефтяных цен", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг.

По ее словам, трейдеры давно ожидают отсрочки наращивания добычи, и отсутствие согласия в ОПЕК+ по этому вопросу может привести к снижению нефтяных цен.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.

Brent WTI ОПЕК США

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