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Избранный президент Молдавии высказалась за отставку правительства

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

"На прошедших президентских выборах люди голосовали не только против (действующего президента Игоря) Додона, но и против его правительства, нынешних властей, методов, которым Игорь Додон ведет политику. Это основной месседж этих выборов. И он ясен для нас, и должен быть понятен всем остальным: это правительство должно уйти. Мы придерживались этой точки зрения раньше, придерживаемся ее сейчас, после того, как увидели итоги выборов", - сказала Санду в понедельник на первой пресс-конференции в качестве избранного президента Молдавии.

"Мы выступаем за отставку правительства. Было бы хорошо, чтобы правительство подало в отставку по собственной инициативе. Если нет - будем обсуждать в парламенте", - заявила Санду.

При этом, она подчеркнула, что "до того, как уйти, это правительство должно выполнить обязательства" - "бюджет на следующий год должен быть представлен в парламенте и утвержден".

Отвечая на вопросы, она высказалась против создания нового правительства при поддержке депутатов от партии социалистов. "Мы видели, что социалисты не желают реальной реформы юстиции и борьбы с коррупцией. А по итогам нынешних выборов граждане предоставили мне мандат как раз для того, чтобы вести борьбу с коррупцией. В парламенте нет такой политической воли. Потому я считаю необходимым и роспуск парламента. Чтобы провести досрочные выборы, "перезагрузить" парламент и сформировать другое правительство", - сказала Санду.

Полномочия действующего президента Молдавии Додона истекают 23 декабря, инаугурация нового президента состоится 24 или 25 декабря.

Молдавия Майя Санду

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