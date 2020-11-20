Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Избранный президент Молдавии не признала долги за российский газ для Приднестровья

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за мирное решение конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.

В интервью "Украинской правде" Санду сказала: "Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами. Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье".

При этом она отметила, что должно быть найдено только мирное решение приднестровского конфликта.

"Я верю, что однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдавии. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом", - заявила Санду.

Избранный президент сказала, что не поддерживает варианты, которые предлагал действующий президент Молдавии Игорь Додон с его партией социалистов. "Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", - добавила Санду.

Молдавия Приднестровье Майя Санду РФ

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего

В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего
Пандемия коронавируса

Куба введет "коронавирусный" сбор для авиапассажиров

Церемония прощания с оппозиционером Бондаренко собрала сотни людей в Минске

Церемония прощания с оппозиционером Бондаренко собрала сотни людей в Минске
Пандемия коронавируса

Почти 1 млн человек сделали прививку китайской COVID-вакциной

Глава Минобороны Армении подал в отставку

Пандемия коронавируса

ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир при лечении COVID-19

ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир при лечении COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');