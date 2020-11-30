Песков назвал рабочей ситуацией разногласия между странами ОПЕК+

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Текущие разногласия между странами ОПЕК+ по будущей сделке несопоставимы с теми, которые были в марте, это рабочая ситуация, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, что текущие разногласия в ОПЕК+ сопоставимы по своей остроте с разногласиями, которые были в марте 2020 года. Песков также не согласился с тем, что это серьезные разногласия. Он подчеркнул, что это "рабочая ситуация".

Пресс-секретарь президента не стал говорить о позиции России по вопросу предстоящей сделки на 2021 год, заметив, что вице-премьер Александр Новак, который курирует эту тему, проинформирует СМИ.

На уточняющий вопрос, запланирована ли у президента встреча с Новаком перед встречей ОПЕК+, которая планируется во вторник, Песков сказал: "Президент общается с вице-премьерами регулярно", при этом не конкретизировал, будет ли такое общение перед встречей.

"Это достаточно важная тема. Конечно, президенту докладываются все нюансы", - пояснил он.

По словам Пескова, у Путина также пока нет в планах проведения переговоров с руководством Саудовской Аравии перед завтрашней встречей. Также в ближайшее время не запланированы, по его словам, контакты с руководством ОАЭ и Казахстана.