Источник сообщил о переносе заседания ОПЕК+

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заседание ОПЕК+ перенесено с 1 на 3 декабря, участникам понадобились дополнительные консультации, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

30 ноября состоялась министерская конференция стран ОПЕК, участники которой должны были одобрить или не одобрить возможность продления на первый квартал 2021 года текущих ограничений по добыче нефти в 7,7 млн б/с, чтобы затем получить согласие стран, не входящих в картель. Решение не было принято: министры ОПЕК отложили вопрос на 1 декабря, когда планировалось провести встречу всех министров стран ОПЕК+.

По словам министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Абдельмаджида Аттара, среди стран ОПЕК "есть консенсус" о продлении действующих ограничений в 7,7 млн б/с до конца марта. Между тем, как сообщало агентство Shana, министр нефти Ирана Бижан Зангане заявлял, что продление ограничений было рассмотрено, но достичь компромисса в этом вопросе сложно.

В апреле страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о беспрецедентном сокращении добычи нефти на фоне падения спроса на четверть из-за пандемии коронавируса. Решение было принято сразу на два года и предполагало постепенное наращивание производства: в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн б/с к уровню октября 2018 года (для РФ и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Ввиду турбулентности на рынке и очередного падения цен ниже $40 за баррель участники соглашения заговорили о возможной отсрочке увеличения нефтедобычи на квартал или даже на два.