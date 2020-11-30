Белорусский оппозиционер-экономист Крук арестован на 15 суток

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции, экономист Дмитрий Крук получил 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 23.34 КоАП. Об этом сообщил Координационный совет в своем телеграм-канале в понедельник.

Крук был задержан в минувшее воскресенье, 29 ноября. В КС заявили, что его задержали "в магазине, где не проходили никакие массовые мероприятия".

29 ноября в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Они имели локальный характер, участники собирались в колонны в своих дворах и районах.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.