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Минюст США решил закрыть дело экс-советника Трампа Флинна после помилования

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минюст США в понедельник попросил федеральный суд закрыть дело против бывшего советника по нацбезопасности президента США - Майкла Флинна, сообщает CNN.

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Министерство в понедельник опубликовало копию прошения президента Дональда Трампа о помиловании Флинна и официально попросило федеральный суд закрыть дело против него.

Согласно прошению, Флинн теперь имеет иммунитет от любых обвинений в неуважении к суду, которые могут возникнуть в связи с делом против него, а также от обвинений, связанных с расследованием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности.

Флинн в 2017 году ушел в отставку после того, как в СМИ попали сведения о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в США. В дальнейшем в ФБР уличили Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным, однако весной 2020 года в Минюсте США пришли к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна. Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения. Флинн же объявил, что теперь виновным себя не признает.

В связи с этим процесс вынесения ему приговора приостановлен.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

США Минюст США Майкл Флинн Дональд Трамп

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