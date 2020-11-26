Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

"Для меня большая честь объявить, что генерал Майкл Флинн помилован. Поздравляю его и его прекрасную семью. Я знаю, что теперь вы чудесно отметите день Благодарения", - написал он в своем Твиттере.

Трамп ранее предупреждал, что может принять решение о помиловании Флинна, которого обвиняли в даче ложных показаний ФБР о контактах с РФ. Сам президент США отмечал, что не считает Флинна виновным и возмущён тем, как с ним обходились судебные власти.

Демократы гневно отреагировали на решение Трампа помиловать Флинна. Так, председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф обвинил действующего президента в злоупотреблении своим правом помилования.

"Нет никаких сомнений в том, что президент обладает широкими полномочиями по помилованию, но когда они используются для того, чтобы избавить себя, свою семью и своих соратников от уголовного расследования, это является искажением намерений законодателя", - говорится в заявлении Шиффа.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер назвал помилование "незаслуженным, беспринципным и еще одним пятном на быстро уменьшающемся наследии президента Трампа".

Днем ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп обсуждал с доверенными лицами свои планы помиловать Флинна.

Отмечалось, что его помилование станет частью серии помилований, которые Трамп произведет прежде, чем покинет пост президента США.

Заявлялось, что "помилование Флинна станет кульминацией четырехлетней политической и юридической саги, которая началась с расследования ФБР возможной координации между штабом Трампа и российским правительством на выборах 2016 года".

Многие сторонники действующего президента считают Флинна жертвой политического возмездия со стороны администрации экс-президента Барака Обамы.

Флинн в 2017 году ушёл в отставку после того, как в СМИ попали сведения о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в США. В дальнейшем в ФБР уличили Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошёл на сделку с правосудием и признал себя виновным, однако весной 2020 года в Минюсте США пришли к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна. Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения. Флинн же объявил, что теперь виновным себя не признаёт.

В связи с этим процесс вынесения ему приговора приостановлен.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.