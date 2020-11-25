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Трамп запланировал серию помилований перед уходом с поста президента

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал доверенным лицам, что планирует помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, помилование Флинна станет частью серии помилований, которые Трамп произведет, прежде чем покинет пост президента США.

Портал называет возможное помилование Флинна "кульминацией четырехлетней политической и юридической саги", которая началась с расследования ФБР предполагаемой связи между штабом Трампа и российскими властями на президентских выборах 2016 года.

Флинн в 2017 году ушел в отставку после публикации в СМИ сведений о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в США. В дальнейшем ФБР уличило Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным. Впрочем, весной 2020 года Минюст США пришел к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна, и тот отказался признавать вину.

Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения, а процесс вынесения приговора приостановлен.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

США Дональд Трамп Майкл Флинн

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