Трамп запланировал серию помилований перед уходом с поста президента

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал доверенным лицам, что планирует помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, помилование Флинна станет частью серии помилований, которые Трамп произведет, прежде чем покинет пост президента США.

Портал называет возможное помилование Флинна "кульминацией четырехлетней политической и юридической саги", которая началась с расследования ФБР предполагаемой связи между штабом Трампа и российскими властями на президентских выборах 2016 года.

Флинн в 2017 году ушел в отставку после публикации в СМИ сведений о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в США. В дальнейшем ФБР уличило Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным. Впрочем, весной 2020 года Минюст США пришел к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна, и тот отказался признавать вину.

Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения, а процесс вынесения приговора приостановлен.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.