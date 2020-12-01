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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:34Заразились
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Число жертв коронавируса в мире достигло 1,46 млн человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 по московскому времени вторника 63 229 355 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 494 195, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 467 673 против 1 459 243 на утро понедельника, выздоровели более 40,5 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 540 684 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 158 003) и 268 023 летальных исхода (рост - 1 176), излечились более 5,1 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 31 118 человек. Всего зафиксировано 9 462 809 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 482 до 137 621, поправились более 8,88 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 335 878 заболевших, что на 31 138 человек больше, чем сутками ранее, умерли 173 120 больных (рост - 287), вылечились 5,6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 189,1. В США на 1 млн жителей скончался 827 человек, Индии - 99, Бразилии - 812.

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