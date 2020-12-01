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Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в Европе их COVID-вакцины

Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в Европе их COVID-вакцины
Фото: Reuters

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech направили запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения условного разрешения на использование разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19.

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"Pfizer Inc. и BioNTech SE в понедельник, 30 ноября, подали официальную заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на получение разрешения на условную поставку (на рынок - ИФ) их потенциальной вакцины BNT162b2 от COVID-19", - говорится в пресс-релизе BioNTech, распространенном во вторник.

Эта вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В целях борьбы с распространением COVID-19 повсеместно на улицах Рио-де-Жанейро провели дезинфекцию
Pfizer BioNTech коронавирус

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