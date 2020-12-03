Главный инфекционист США отметил спешку Лондона с вакциной от Pfizer

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи раскритиковал в эфире Fox News скорость, с которой Великобритания одобрила применение в стране вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Он считает, что британские регуляторы недостаточно тщательно подошли к проблеме.

По его словам, британцы на пару дней опередили остальных с этим решением, тогда как эти дни роли не играют. Он считает, что все страны и очень скоро дойдут до массового использования вакцин от коронавируса.

"Если вы спешите и делаете это поверхностно, люди не захотят прививаться", - сказал Фаучи и отметил, что американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в этих вопросах придерживается золотого стандарта.

"Мы очень тщательно проверяем эти данные, чтобы гарантировать американцам, что это безопасная и эффективная вакцина", - заверил он (цитата по CNN).

Предполагается, что FDA проведет публичное обсуждение вакцины от Pfizer-BioNTech 10 декабря, и вскоре после этого ведомство может разрешить ее массовое использование.

Британское правительство 2 декабря объявило, что регулятор одобрил применение этой вакцины в Великобритании. Британия стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.

Издание Axios сообщало, что после объявления Лондона о вакцине Pfizer руководителя FDA Стивена Хана вызывали в Белый дом и требовали объяснить, почему регулятор не одобрил вакцинацию в США первым. Хан, в свою очередь, объяснил CBS, что в США регуляторы принимают решения по вакцинам, анализируя необработанные данные, полученные в результате испытаний, тогда как в Британии регуляторы могут полагаться и на документы и выводы производителей.