Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею и германской BioNTech вакцины от коронавируса на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.

Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности их вакцины.

В исследовании участвовали больше 43 000 испытуемых. Всего после вакцинации среди них выявили 170 случаев заражения коронавирусом, в том числе 162 в группе, которая получила плацебо, и только восемь - в группе вакцинированных. В возрастной группе 65+ эффективность вакцины превысила 94%.

Единственным достаточно частотным побочным эффектом у привитых была сильная усталость (у 3,8%) и головная боль (у 2%).

Компании заявили, что они достигли уровня безопасности, который требует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В ближайшие дни в это ведомство будет подана заявка на экстренное одобрение вакцины.

Американская компания Moderna сообщила 16 ноября, что ее вакцина, по предварительным данным исследований, эффективна на 94,5%

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределение, как только применение препаратов будет одобрено.