Два человека погибли при наезде машины на пешеходов в немецком Трире
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли два человека, сообщила в твиттере местная полиция.
Она отметила, что еще несколько человек получили травмы.
Кроме того, сообщается о задержании одного подозреваемого. Подробностей о нем пока не приводится.
По данным корреспондента газеты Trierischer Volksfreund, сбивший людей автомобиль повредил прилавки на рыночной площади Трира, которая является частью пешеходной зоны.