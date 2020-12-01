Два человека погибли при наезде машины на пешеходов в немецком Трире

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли два человека, сообщила в твиттере местная полиция.

Она отметила, что еще несколько человек получили травмы.

Кроме того, сообщается о задержании одного подозреваемого. Подробностей о нем пока не приводится.

По данным корреспондента газеты Trierischer Volksfreund, сбивший людей автомобиль повредил прилавки на рыночной площади Трира, которая является частью пешеходной зоны.