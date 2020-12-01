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Число жертв аварии в германском Трире увеличилось до четырех

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - До четырех выросло число жертв наезда на пешеходов в городе Трир на юго-западе ФРГ, сообщило во вторник немецкое телевидение.

Число пострадавших увеличилось до 30 человек, среди них есть тяжело раненные.

До этого сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Как стало известно, водителем автомобиля оказался 51-летний немец, выходец из района Трир-Саарбург. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными, однако бургомистр Трира Вольфрам Лайбе отмечал, что водитель действовал в состоянии аффекта.

Трир Германия

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