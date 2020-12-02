В ООН сочли, что 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты прогнозируют, что 2020 год станет одним из трех самых жарких годов в истории, сообщила в среду Всемирная метеорологическая организация ООН.

"Климатические изменения продолжили свой необратимый ход в 2020 году, который находится на пути к тому, чтобы стать одним из трех самых жарких годов в истории. 2011-2020 будет самым жарким десятилетием в истории", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, концентрация парниковых газов в атмосфере в этом году продолжала расти. Ученые регистрировали новые экстремальные температуры на земле, в море и в Арктике. В Австралии, Сибири, на западном побережье США и в Южной Америке бушевали лесные пожары, в Атлантике зафиксировали рекордное число ураганов, а в Африке и Юго-Восточной Азии наводнения привели к массовым переселениям.

"Средняя температура в мире в 2020 году должна быть примерно на 1,2°C выше доиндустриального уровня (1850-1900). Есть по меньшей мере один из пяти шансов, что к 2024 году эта разница превысит 1,5°C", - сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Таалас добавил, что правительствам стоит прилагать больше усилий в рамках Парижского соглашения по климату, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.