Росгидромет нашел незначительным воздействие пандемии на климат в России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В краткосрочной перспективе влияние ограничений, связанных с COVID-19, на снижение выбросов CO2 в России сложно отличить от естественной изменчивости, говорится в докладе Росгидромета об особенностях климата в 2020 году.

Непосредственные измерения потоков СО2 в индустриальных районах России и инвентаризационные оценки свидетельствуют о сокращении выбросов СО2 в атмосферу, однако эти изменения незначительны.

"Предварительные оценки показывают, что сокращение ежегодных глобальных выбросов (от 4.2% до 7,5%) могут приводить к замедлению темпов роста СО2 на величину (0.08-0.23 миллионных долей/год), не превышающую пределы естественной межгодовой изменчивости в 1 миллионных долей. Это означает, что в краткосрочной перспективе воздействие ограничений, связанных с COVID-19, трудно отличить от естественной изменчивости", - подчеркивается в докладе.

Уровень концентрации СО2 в атмосфере северных широт России достиг в 2020 году очередного максимума, пишет Росгидромет. Так, среднегодовое значение на фоновых станциях превысило 415 миллионных долей, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, превысили значение 420 миллионных долей. "Уровень концентрации и амплитуда сезонного хода на российских станциях Териберка и Тикси близки к данным станции Барроу (находится в арктической зоне США - ИФ)", - говорится в отчете.