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Virgin Galactic проведет в декабре тестовый запуск космического корабля для туристов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Испытательный запуск корабля SpaceShipTwo - VSS Unity, предназначенного в перспективе для туристических полетов в космос, предполагается осуществить в период начиная 11 декабря, сообщила компания разработчик-проекта Virgin Galactic.

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Планируется, что корабль SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, будет поднят в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo с аэродрома в штате Нью-Мексико. После отстыковки от него с помощью ракетного двигателя корабль выйдет на суборбитальную орбиту высотой около 100 км, то есть на границу атмосферы с космосом, а затем как самолет совершит посадку на Земле.

Virgin Galactic собирается начать коммерческие полеты туристов на суборбитальном корабле SpaceShipTwo в следующем году. Заявки на полет уже подали 700 человек, стоимость билета составляет 250 тыс. долларов.

Virgin Galactic SpaceShipTwo

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