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Virgin Galactic заявила о планах возобновить продажу билетов на полеты в космос

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic планирует осуществить первый коммерческий туристический полет в космос в текущем году и готовится к возобновлению продаж билетов, стоимость которых, как ожидается, превысит $250 тыс.

Компания сообщила в ходе конференц-колла, что сосредоточена на тестировании своей системы запуска кораблей и получении разрешения для нее. Virgin Galactic все еще планирует начать полеты в 2020 году.

Продажи билетов были приостановлены после крушения суборбитального космического корабля SpaceShipTwo во время испытаний в 2014 году. Компания не уточнила, когда именно они возобновятся. Между тем Virgin Galactic планирует открыть онлайн-регистрацию за $1 тыс., которая позволит присоединиться к тем, кто уже внес депозит.

На данный момент уже более 600 человек купили у Virgin Galactic места для суборбитального полета, в общей сумме заплатив около $80 млн в виде депозитов.

Акции компании, которая вышла на публичный рынок в прошлом году, подскочили в последние несколько недель, в результате чего ее стоимость приблизилась к $7 млрд.

Между тем на дополнительных торгах во вторник они снизились примерно на 6% после того, как компания отчиталась об убытке в размере $72,8 млн в четвертом квартале, включая $48 млн расходов, связанных с IPO. В ходе предварительных торгов в среду бумаги Virgin Galactic дешевеют на 5,1%.

Virgin Galactic

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