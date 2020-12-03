Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр и экс-глава Минобороны Армении Вазген Манукян выдвинут оппозицией на пост главы временного правительства, сообщил в четверг представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Только что завершилось заседание совета 17 оппозиционных партий. Принято решение выдвинуть на пост премьер-министра временного, переходного правительства Армении кандидатуру Вазгена Манукяна", - сказал Сагателян журналистам в четверг.

"Манукян сможет принести спокойствие и стабильность, сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы", - добавил он. По его словам, Манукян выступит на митинге оппозиции в Ереване, намеченном на 5 декабря.

Сагателян сообщил, что 17 оппозиционных партий создали "национальное движение спасения родины".

"Пашинян должен уйти"

Представитель "Дашнакцутюн" заявил, что премьер Армении Никол Пашинян "вынужден будет уйти в отставку".

"Другого пути у него нет. Он должен уйти без потрясений. Каждый день его пребывания в должности премьера прибавляет проблемы для безопасности страны. Должно быть созвано заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос отставки премьера. Пашинян должен уйти или добровольно, или парламент должен обсудить этот вопрос и избрать нового премьера. Под общественным давлением политическое большинство парламента должно пойти на этот шаг", - сказал Сагателян.

Оппозиция Армении добивается отставки Никола Пашиняна с поста премьера Армении после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

Председатель оппозиционной партии "Отечество" Артур Ванецян после встречи лидеров оппозиции заявил, что Манукян прекратит свое членство в партии и обязуется организовать внеочередные парламентские выборы, в которых он участвовать не будет и не будет поддерживать какую-либо политическую силу.

"Я и моя партия обязательно примем участие в выборах. Выборы могут быть проведены через один год", - добавил Ванецян.

Вазген Манукян, активно поддерживающий бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, 27 октября, в период боевых действий в Карабахе, призвал премьер-министра республики Пашиняна уйти в отставку и передать власть армии.