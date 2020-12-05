Пашинян оставил без ответа требования оппозиции о его отставке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу выступил с обращением к народу, не упомянув о возможности своей отставки, на которой настаивает оппозиция.

"Ведется активная работа по реформированию судебной системы и закона о партиях. Цель этих реформ - не в том, чтобы я или мы остались у власти, а чтобы народ остался у власти. Это означает, что народ Армении должен иметь возможность свободным волеизъявлением выбирать власть", - сказал он в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, единственные в истории парламентские выборы, которые никем не были оспорены, состоялись в 2018 году.

"Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение", - отметил Пашинян.

Оппозиция Армении добивается отставки Пашиняна с поста премьера Армении после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

Ранее бывший премьер-министр и экс-глава Минобороны Армении Вазген Манукян был выдвинут оппозицией на пост главы временного правительства.

О необходимости отставки премьера и правительства, проведения внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент Армении Армен Саркисян.

Днем 5 декабря в Ереване пройдет очередной митинге.