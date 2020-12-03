ВОЗ задумалась о создании электронных сертификатов о COVID-вакцинации

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает возможность создания электронного сертификата о вакцинации от COVID-19 в совместной работе со странами-членами организации, сообщил глава отдела по иммунизации при европейском отделении ВОЗ Сиддхартха Датта.

"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в реагировании на COVID-19, одна из них - это то, как мы можем работать со странами-членами над электронным сертификатом вакцинации", - сказал Датта в ходе брифинга в четверг.

По его словам, прежде чем приступить к разработке такого сертификата, нужно учесть, что использовать технологии нужно в соответствии с законодательной основой того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.

"Мы очень тесно работаем с Европейской комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", - добавил Датта.

Что касается создания паспорта об иммунитете для тех, кто переболел коронавирусом, в ВОЗ не рекомендуют вводить данную систему. "Рекомендации ВОЗ не изменены, мы не рекомендуем вводить паспорт об иммунитете", - сказала старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд.

Она отметила, что ВОЗ также не рекомендует проводить тестирование на границах в целях предотвращения распространения коронавируса. По словам Смолвуд, лучше придерживаться рекомендаций, связанных с поездками.

Накануне Великобритания первой одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. По данным минздрава, кампания по вакцинации начнется со следующей недели.

Сейчас в США и ЕС изучают безопасность вакцины производства Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna. Их эффективность по итогам клинических испытаний составляет 95% и 94,1% соответственно.