Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок
Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Европейский сертификат вакцинации может быть выдан людям, привитым российской вакциной "Спутник V", заявил в среду журналистам в Брюсселе эксперт Еврокомиссии (ЕК). Он подчеркнул, что признание такой вакцинации до разрешения этой вакцины в ЕС будет находиться в компетенции национальных властей стран союза.

"Сертификат вакцинации будет выдаваться за прививку человека любой вакциной. Но последствия будут разными в зависимости от типа вакцин, о которых идет речь. Если речь идет о вакцине, разрешенной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), то ее взаимное признание государствами-членами будет обязательным. Государства-члены будут обязаны признавать эти сертификаты вакцинации", - объяснил собеседник СМИ на условии анонимности.

В миреВ Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"Читать подробнее

В случае других вакцин, в частности "Спутника V", важно учитывать то, что они не разрешены EMA, а разрешены по чрезвычайной или национальной процедуре и входят в перечень вакцин, рекомендованных ВОЗ. В таком случае у государства-члена есть возможность признавать или нет эту вакцину или сертификат, пояснил источник.

Его также спросили, может ли государство ЕС принять решение не требовать сертификат от въезжающих в страну, а, например, объявить в туристический сезон, что въехать может любой, проигнорировав тем самым европейский сертификат.

В ответ эксперт подчеркнул то, что сертификат задуман для облегчения свободы передвижения. Он не предписывает никаких ограничений государствам-членам ЕС, но, если одно из государств Евросоюза ввело свои национальные требования к приезжим, оно не может не признать сертификат, выданный в рамках системы "цифровых зеленых сертификатов" ЕС. Это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на коммерческое обращение в масштабах ЕС.

"Вместе с тем, гражданин, например Венгрии, вакцинированный препаратом, который не разрешало EMA, имеет право получить сертификат вакцинации", - уточнил он.

Другой эксперт, участвовавший в обмене мнениями, подтвердил, что вакцины, получившие разрешения в чрезвычайном порядке в одном из государств-членов, также будут вноситься в европейские сертификаты, и такие сертификаты тоже могут признаваться в странах ЕС по их решению. Это, по его словам, ясно следует из предложения Европейской комиссии (ЕК) по сертификату вакцинации.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении по созданию "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19.

Член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, комментируя это предложение, заявил, что сертификат должен обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями. "Цифровой зеленый сертификат" не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует".

На вопросы о сертификатах для приезжающих в ЕС из третьих стран один из экспертов ответил: "Сертификат вакцинации - это не второй паспорт. Это не паспорт, а всего лишь доказательство вакцинации. И это не обязательное или достаточное условие, чтобы кто-то смог въехать на территорию Европейского союза".

Он напомнил, что управление границами ЕС регулируется соответствующими документами.

ЕС Еврокомиссия Евросоюз Спутник V коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 17 марта

Посла РФ в США вызвали в Москву для консультаций

Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта

В Польше введут трехнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19

Пандемия коронавируса

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

Демонстранты перекрыли в Ереване улицу c особняком Пашиняна

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы

Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы

Реструктуризация кредита Минску сократит поступления в бюджет на $19,3 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');