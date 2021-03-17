Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Европейский сертификат вакцинации может быть выдан людям, привитым российской вакциной "Спутник V", заявил в среду журналистам в Брюсселе эксперт Еврокомиссии (ЕК). Он подчеркнул, что признание такой вакцинации до разрешения этой вакцины в ЕС будет находиться в компетенции национальных властей стран союза.

"Сертификат вакцинации будет выдаваться за прививку человека любой вакциной. Но последствия будут разными в зависимости от типа вакцин, о которых идет речь. Если речь идет о вакцине, разрешенной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), то ее взаимное признание государствами-членами будет обязательным. Государства-члены будут обязаны признавать эти сертификаты вакцинации", - объяснил собеседник СМИ на условии анонимности.

В случае других вакцин, в частности "Спутника V", важно учитывать то, что они не разрешены EMA, а разрешены по чрезвычайной или национальной процедуре и входят в перечень вакцин, рекомендованных ВОЗ. В таком случае у государства-члена есть возможность признавать или нет эту вакцину или сертификат, пояснил источник.

Его также спросили, может ли государство ЕС принять решение не требовать сертификат от въезжающих в страну, а, например, объявить в туристический сезон, что въехать может любой, проигнорировав тем самым европейский сертификат.

В ответ эксперт подчеркнул то, что сертификат задуман для облегчения свободы передвижения. Он не предписывает никаких ограничений государствам-членам ЕС, но, если одно из государств Евросоюза ввело свои национальные требования к приезжим, оно не может не признать сертификат, выданный в рамках системы "цифровых зеленых сертификатов" ЕС. Это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на коммерческое обращение в масштабах ЕС.

"Вместе с тем, гражданин, например Венгрии, вакцинированный препаратом, который не разрешало EMA, имеет право получить сертификат вакцинации", - уточнил он.

Другой эксперт, участвовавший в обмене мнениями, подтвердил, что вакцины, получившие разрешения в чрезвычайном порядке в одном из государств-членов, также будут вноситься в европейские сертификаты, и такие сертификаты тоже могут признаваться в странах ЕС по их решению. Это, по его словам, ясно следует из предложения Европейской комиссии (ЕК) по сертификату вакцинации.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении по созданию "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19.

Член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, комментируя это предложение, заявил, что сертификат должен обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями. "Цифровой зеленый сертификат" не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует".

На вопросы о сертификатах для приезжающих в ЕС из третьих стран один из экспертов ответил: "Сертификат вакцинации - это не второй паспорт. Это не паспорт, а всего лишь доказательство вакцинации. И это не обязательное или достаточное условие, чтобы кто-то смог въехать на территорию Европейского союза".

Он напомнил, что управление границами ЕС регулируется соответствующими документами.