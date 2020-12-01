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Лондон опроверг планы о введении "паспортов для вакцинированных"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Британское правительство не планирует вводить "паспорт для вакцинированных" против коронавируса COVID-19, который в будущем позволит им посещать заведения вроде пабов и ресторанов, заявил телерадиокорпорации BBC британский министр Майкл Гоув.

"Давайте не забегать вперед, этого в планах нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Министр отметил, что приоритетом властей на данный момент остается распространение будущей вакцины против COVID-19. В то же время Гоув объяснил, что владельцы коммерческих заведений сами вправе решать, кого из посетителей они будут пускать, а кого нет.

BBC напоминает, что ранее замминистра здравоохранения Великобритания Надхим Захави, отвечающий за программу вакцинации от COVID-19, заявил об изучении властями идеи с технологией, которая могла бы подтвердить факт прививки, и что заведения, подобные кинотеатрам, спортклубам и ресторанам, вероятно, воспользуются такой системой.

Однако, подчеркивает BBC, у ученых пока нет достаточного количества данных в пользу того, что человек, вакцинированный от COVID-19, более не сможет быть переносчиком вируса.

Накануне, 30 ноября, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отмечал, что вакцинация от коронавируса будет носить добровольный характер.

Тем не менее, отмечает BBC, если вакцина станет доступной, Национальная служба здравоохранения Великобритании будет хранить данные о вакцинированных.

Также некоторые из стран уже требуют сертификаты о сделанных прививках против таких болезней, как полиомиелит и желтая лихорадка, в попытках предотвратить распространение этих заболеваний, добавляет BBC.

Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Майкл Гоув Великобритания Коронавирус

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