Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что придерживается многостороннего подхода во внешней политике.

"Я знаю одно - мы не можем делать все в одиночку. И именно поэтому мы должны быть частью более крупной команды, занимающейся не только Ираном, но и (отношениями с - ИФ) Россией, Китаем и целым рядом других вопросов", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.

Он также выразил мнение, что действующему президенту Дональду Трампу следует прийти на его инаугурацию, которая состоится 20 января.

"Протокол передачи власти, я думаю, важен. Но это полностью его решение. Лично для меня это не имеет никакого значения, но я думаю, что это имеет значение для страны", - заявил Байден.

По его мнению, присутствие Трампа покажет "мирную передачу власти между конкурирующими партиями".

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов подсчитано, но официально результаты выборов еще не объявлены. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена, он также считает себя победителем. С победой на выборах Байдена уже поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, пытавшийся переизбраться на пост президента, попытался оспорить результаты голосования в нескольких штатах. Он не признает поражение.