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В Германии спрогнозировали нормализацию отношений США с ЕС и РФ при Байдене

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - С избранием президентом США Джо Байдена трансатлантические отношения нормализуются, считает профессор Свободного университета Берлина, политолог Нильс Дидерих.

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"Я думаю, что тон между партнерами нормализуется... Думаю, что Байден точно знает, что американцы тоже зависимы от партнерства с другими странами. Это касается не только Европы, но и сотрудничества с Россией и Китаем", - сказал Дидерих "Интерфаксу" в понедельник.

По его мнению, обе стороны - как США, так и ЕС - вернутся к своим обоюдным обязательствам в сфере работы в общих международных объединениях. При этом он высказал мнение, что при Байдене новых санкций, например, в отношении газопровода "Северный поток 2" принимать не будут.

Официальные результаты выборов в США пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

США Джо Байден Россия Китай

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