Переходная команда Байдена получит первые брифинги разведки в понедельник

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Члены переходной команды Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, начиная с понедельника будут получать брифинги от разведывательных служб Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

"Они встречаются с разведывательными службами министерства обороны в понедельник и вторник на этой неделе", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Отмечается, что всего на эту неделю запланировано 47 встреч с переходной командой Байдена, в том числе с заместителем министра обороны Дэвидом Норквистом и начальниками военных служб. Все встречи в связи пандемией COVID-19 и предпочтениями штаба Байдена пройдут в онлайн-формате.

Ранее СМИ сообщали, что переходному штабу Байдена заблокировали доступ к структурам военной разведки, сославшись на процессуальные вопросы. Минобороны США опровергло заявление о том, что оно препятствовало проведению брифингов, а пресс-секретарь Пентагона назвал эти утверждения "явно ложными и оскорбительными".

По словам чиновников Минобороны, члены переходной команды Байдена связались непосредственно с разведывательными службами Пентагона, что было нарушением соглашения о переходе, согласованного со штабом Байдена.

Представители ведомства также заявили, что брифинги между представителями разведки Минобороны и переходной командой Байдена на этой неделе были запланированы до того, как появились сообщения СМИ об отказе Пентагона в доступе к структурам военной разведки.