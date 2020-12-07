Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:33Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 66 540 034+640 593

Переходная команда Байдена получит первые брифинги разведки в понедельник

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Члены переходной команды Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, начиная с понедельника будут получать брифинги от разведывательных служб Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

"Они встречаются с разведывательными службами министерства обороны в понедельник и вторник на этой неделе", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Отмечается, что всего на эту неделю запланировано 47 встреч с переходной командой Байдена, в том числе с заместителем министра обороны Дэвидом Норквистом и начальниками военных служб. Все встречи в связи пандемией COVID-19 и предпочтениями штаба Байдена пройдут в онлайн-формате.

Ранее СМИ сообщали, что переходному штабу Байдена заблокировали доступ к структурам военной разведки, сославшись на процессуальные вопросы. Минобороны США опровергло заявление о том, что оно препятствовало проведению брифингов, а пресс-секретарь Пентагона назвал эти утверждения "явно ложными и оскорбительными".

По словам чиновников Минобороны, члены переходной команды Байдена связались непосредственно с разведывательными службами Пентагона, что было нарушением соглашения о переходе, согласованного со штабом Байдена.

Представители ведомства также заявили, что брифинги между представителями разведки Минобороны и переходной командой Байдена на этой неделе были запланированы до того, как появились сообщения СМИ об отказе Пентагона в доступе к структурам военной разведки.

Хроника 09 января 2018 года – 07 декабря 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден

Новости по теме

Новости

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

К МКС стартовал грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске

Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске

В Белоруссии задержали более ста участников протестов

В Белоруссии задержали более ста участников протестов

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Протестующие в Молдавии потребовали досрочной инаугурации Санду

В центре Кишинева началась акция протеста сторонников Санду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');