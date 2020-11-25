CNN узнал о решении Белого дома допустить Байдена к докладам разведки

Речь идет о ежедневных докладах, которые разведслужбы готовят специально для президентов США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом дал разрешение на предоставление кандидату в президенты США Джо Байдену доступа к письменным ежедневным президентским докладам, которые готовят разведслужбы, сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

По данным телеканала, сейчас идет согласование сроков, когда Байден получит первый такой документ.

Позднее Байден подтвердил, что ему предложили брифинги по разведке, отметив, что пока он в них не участвовал.

Сотрудники спецслужб США ежедневно готовят краткий доклад, в котором излагают основные угрозы и разведывательные данные. Этот документ представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.

Как отмечало Politico, кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.

Накануне действующий президент США Дональд Трамп рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" для передачи власти Байдену. Этот шаг необходим для того, чтобы избранный президент получил доступ к правительственным данным, федеральным агентствам, а также 6,3 млн долларов госфинансирования для перехода власти от администрации Трампа к администрации Байдена.