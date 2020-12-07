Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Власти Турции подтвердили освобождение российских журналистов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Управление коммуникаций при президенте Турции подтвердило, что журналисты российского телеканала НТВ были освобождены из-под стражи.

Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на ведомство, российская сторона сотрудничала с турецкими властями при решении вопроса.

"Мы еще раз напоминаем о важности соблюдения наших законов иностранной прессой", - добавили в управлении.

4 декабря телеканал НТВ сообщил о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции.

В понедельник, 7 декабря, в пресс-службе НТВ сообщили, что журналистов депортируют из страны в ближайшее время.

Турция

Новости по теме

Новости

Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег

Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Задержанных в Турции российских журналистов НТВ депортируют

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

"Европейский акт Магнитского" вступит в силу во вторник

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 декабря

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');