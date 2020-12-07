Задержанных в Турции российских журналистов НТВ депортируют

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудников программы "Центральное телевидение" журналиста Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина, задержанных в Турции, должны депортировать из страны в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ.

В пресс-службе отметили, что официальной информации пока у нас нет, детали уточняются.

Ранее сообщалось, что судьбу журналистов, задержанных недалеко от Стамбула на прошлой неделе, должен решить суд.

Петрушко и Малышкин перестали выходить на связь днем 3 декабря. Сстало известно, что их задержали, когда они пытались провести съемку недалеко от завода по производству дронов. В мэрии Стамбула заявили, что журналистов задержали за съемку без разрешения.

Канал НТВ сообщал, что его сотрудников заподозрили в шпионаже.