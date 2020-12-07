Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Задержанных в Турции российских журналистов НТВ депортируют

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудников программы "Центральное телевидение" журналиста Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина, задержанных в Турции, должны депортировать из страны в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ.

В пресс-службе отметили, что официальной информации пока у нас нет, детали уточняются.

Ранее сообщалось, что судьбу журналистов, задержанных недалеко от Стамбула на прошлой неделе, должен решить суд.

Петрушко и Малышкин перестали выходить на связь днем 3 декабря. Сстало известно, что их задержали, когда они пытались провести съемку недалеко от завода по производству дронов. В мэрии Стамбула заявили, что журналистов задержали за съемку без разрешения.

Канал НТВ сообщал, что его сотрудников заподозрили в шпионаже.

НТВ Турция

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

"Европейский акт Магнитского" вступит в силу во вторник

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 декабря

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');