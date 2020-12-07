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Власти Германии задумались о жестком локдауне после Рождества

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Власти Германии в связи с эпидемиологической обстановкой рассматривают вариант с введением жесткого режима изоляции после Рождества, сообщил таблоид Bild в понедельник.

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По информации издания, новые меры должны быть приняты с 27 декабря до 3 или 10 января. На этот период, как ожидается, будут закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов. Также новые правила подразумевают, что рождественские каникулы будут продлены.

Ожидается, что ведомство федерального канцлера на этой неделе проведет консультации с властями федеральных земель.

Сейчас в Германии из-за ситуации с коронавирусом действуют жесткие общественные ограничения - закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.

Германия

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