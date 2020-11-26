Меркель отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не может пообещать согражданам, что на Рождество и Новый год ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, существенно смягчат.

"Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год", - сказала она в четверг, выступая в парламенте.

На период праздников в Германии приняты специальные правила - можно будет собираться вдесятером, тогда как в сейчас разрешается собирать в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств.

Сейчас в Германии закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, а школьные каникулы начнутся 19 декабря. Как ожидается, такие меры будут действовать как минимум до 20 декабря.

Меркель добавила, что вакцины от коронавируса могут появиться в Германии еще до Рождества. "У нас есть надежда, что в области допуска вакцин будет быстро выдано разрешение...Может быть, что вакцины будут еще до Рождества", - сказала она в парламенте.