Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Меркель отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год

Меркель отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год
Канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не может пообещать согражданам, что на Рождество и Новый год ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, существенно смягчат.

"Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год", - сказала она в четверг, выступая в парламенте.

В миреМеркель назвала неоднозначными результаты COVID-ограничений в странеЧитать подробнее

На период праздников в Германии приняты специальные правила - можно будет собираться вдесятером, тогда как в сейчас разрешается собирать в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств.

Сейчас в Германии закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, а школьные каникулы начнутся 19 декабря. Как ожидается, такие меры будут действовать как минимум до 20 декабря.

Меркель добавила, что вакцины от коронавируса могут появиться в Германии еще до Рождества. "У нас есть надежда, что в области допуска вакцин будет быстро выдано разрешение...Может быть, что вакцины будут еще до Рождества", - сказала она в парламенте.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

26
Зоозащитники в Израиле вышли на акцию протеста против уничтожения популяции норок из-за коронавируса24 ноября. Совет национальной безопасности Малайзии объявил о поэтапном закрытии 28 крупнейших фабрик перчаток после того, как среди рабочих был выявлен всплеск заболеваемости COVID-19.23 ноября. Китай предложил использовать QR-коды для создания единого международного механизма сертификатов состояния здоровья по всему миру.20 ноября. Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час в некоторых частях страны после внезапного всплеска заражения на текстильной фабрике и рыбном рынке. На фото: жители закрытых на карантин районов сдают мазки на COVID-19. 19 ноября. Художественную инсталляцию со 111 манекенами установили на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Работа призывает внимательнее относиться к опасности коронавирусной болезни.18 ноября. Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.17 ноября. В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.16 ноября. Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу.16 ноября. В ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-19.13 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Зоозащитники в Израиле вышли на акцию протеста против уничтожения популяции норок из-за коронавируса
Хроника 09 января – 26 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Германия Ангела Меркель коронавирус

Новости по теме

Новости

Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии

Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии

Brent подорожала до $48,89 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 26 ноября

Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов

Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов

Палестина заинтересовалась закупкой российской вакцины "Спутник V"

В ФРГ продлили частичный "локдаун" до 20 декабря

В Северной и Южной Америке за неделю выявили более 1,5 млн случаев COVID-19

Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Карабаху

Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству признать НКР

МОК пригрозил Белоруссии санкциями в связи с ситуацией в стране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');