В Харькове опровергли готовность "Биолека" производить "Спутник V"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) наладило производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", не соответствует действительности, заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Отмечалось, что Фонд и центр им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее госрегистрации. "Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорилось в сообщении РФПИ.

Отмечается, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения.