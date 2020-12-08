Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

В Харькове опровергли готовность "Биолека" производить "Спутник V"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) наладило производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", не соответствует действительности, заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Отмечалось, что Фонд и центр им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее госрегистрации. "Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорилось в сообщении РФПИ.

Отмечается, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения.

Украина Харьков РФПИ Биолек Спутник V

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 декабря

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью ИИ

Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Лукашенко предложил сделать народное собрание конституционным органом

Что случилось этой ночью: вторник, 8 декабря

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');