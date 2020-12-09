РФПИ попытается ввозить сырье для вакцины "Спутник V" на Украину

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подаст заявку на завоз сырья для производства российской вакцины "Спутник V" на территории Украины в ближайшее время.

РФПИ и институт Гамалеи готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырье для производства вакцины.

Предполагается, что вакцину будут производить на фармакологическом заводе "Биолек" в Харькове. Ранее РФПИ объявил, что "Биолек" голов начать производство, но на заводе опровергли эту информацию.

В РФПИ объяснили, что "Биолек" обладает возможностями для производства вакцин на основе аденовирусного вектора человека. На заводе прошли тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины "Спутник V". Их сняли на видео.

Российская сторона не не завозила сырье для вакцины на Украину для отработки технологии.

РФПИ и институт Гамалеи готовы организовать производство вакцины "Спутник V" в Харькове после разрешения властей Украины.