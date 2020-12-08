В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - РФПИ готов производить российскую вакцину "Спутник V" на территории Украины.

Как сообщили в Фонде, выпуск уже налажен одной из ведущих фармацевтических компаний АО "Биолек".

Там пояснили, что РФПИ и Центр им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами этой страны.

Отмечается, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе встречи с депутатом Рады Украины Виктором Медведчуком было рассказано "о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках вакцины", а также обсуждены "детали для возможного производства на территории Украины, что позволит существенно сократить логистические издержки".

"Мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности, из ЕС, где предусматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины "Спутник V" исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры. Кроме того, возможно производство вакцины "Спутник V" на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка", - отметил Дмитриев.