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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
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Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V. Оксфордская вакцина работает лучше, если первая доза из двух будет уменьшенной. Испытание мало говорит об эффективности среди людей старше 55 лет.

– Военные следователи расследуют хищения при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам. Глава фирмы, продававшей одежду, явился с повинной. Расследование может коснуться бывшего генерала Росгвардии, который уже подозревается в мошенничестве.

– Матч ЛЧ ПСЖ – "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала. Команды отказались продолжать игру с участием оскандалившегося судьи. Встречу перенесли на среду.

– РФПИ попытается ввозить сырье для вакцины "Спутник V" на Украину. Для этого необходимо разрешение местных властей. На харьковском заводе "Биолек" есть техническая возможность производить вакцину.

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