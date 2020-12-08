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Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V

Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V
Работа над вакциной против коронавируса в аргентинской лаборатории AstraZeneca (архив)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19, разрабатываемая Оксфордским университетом, обладает средней эффективностью в 70,4% среди людей в возрасте до 55 лет, исследований среди лиц более старшего возраста не проводилось, свидетельствуют данные, опубликованные в журнале The Lancet.

По данным промежуточного анализа результатов третьей фазы клинических испытаний, из всех волонтеров в Великобритании и Бразилии большинство составляли люди в возрасте от 18 до 55 лет (87% в Великобритании 90% в Бразилии), только 12% участников были в возрасте 56 лет и старше. Поэтому в Оксфорде предупредили, что "нельзя оценить эффективность вакцины среди лиц более старшего возраста". Ее изучат в дальнейшем.

Данные об эффективности вакцины основаны на клинических испытаниях с участием 11 636 человек в Великобритании и Бразилии, которые находились в трех отдельных группах. В двух группах, где участники получили две стандартные дозы вакцины, эффективность препарата как минимум через 14 дней после введения второй дозы составила 62,1%. В третьей группе, где участники получили уменьшенную первую дозу вакцины и стандартную вторую, эффективность препарата составила 90%.

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Авторы исследования также сообщили о безопасности вакцины: из 23 848 участников в Великобритании, Бразилии и Южной Африки испытаний у 175 отмечались побочные эффекты. При этом только у троих человек эти побочные эффекты "возможно были связаны с вакциной". Пять участников с побочными эффектами были старше 55 лет.

В вакцинационных группах не зафиксированы случаи госпитализации или тяжелого течения болезни. Исследователи выявили потенциал вакцины предотвращать бессимптомное заболевание COVID-19.

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Полные данные исследования передадут в регулирующие органы, чтобы можно было определить дозировку вакцины, если ее придется использовать в экстренном порядке.

Участники клинических испытаний в случайном порядке получали либо вакцину производства Оксфорда и AstraZeneca, либо конъюгатную вакцину от менингококковой инфекции или физраствор.

В ноябре директор AstraZeneca Паскаль Сорьо заявлял, что компания, вероятно, проведет еще одни испытания вакцины, чтобы уточнить ее эффективность.

Ранее газета The Guardian писала, что вакцина от коронавируса COVID-19 разработки Оксфорда и AstraZeneca, показавшая среднюю эффективность 70%, будет более удобна и доступна для стран с низким и средним доходом, нежели вакцины других компаний.

Так, вакцину AstraZeneca можно перевозить и хранить как минимум полгода в стандартных условиях охлаждения – при температуре от двух до семи градусов по Цельсию, тогда как компаний Pfizer и BioNTech, требует температурного режима минус 80 градусов по Цельсию. Российскую вакцину "Спутник V" можно хранить в морозильных камерах при температуре минус 18 градусов по Цельсию.

Вакцина компании AstraZeneca оказалась дешевле, чем препараты от компаний Moderna и Pfizer. Более того, AstraZeneca пообещала продавать вакцину по некоммерческой цене примерно $3 во время пандемии. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному AstraZeneca и бразильским производителем вакцины, некоммерческое окно может продлиться примерно до середины 2021 года.

Хроника 09 января – 08 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус COVID-19 Оксфорд AstraZeneca

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