Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

В Эстонии с понедельника закроют все учебные заведения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии для предотвращения распространения коронавируса со следующей недели вводит дополнительные ограничения в области образования и спорта по всей стране, сообщил в среду сайт rus.postimees.

Планируется, что с понедельника, 14 декабря, будут закрыты все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные и прикладные школы, а также университеты.

На удаленное обучение будут отправлены все ученики, начиная с первого класса. В следующем году работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Детские сады и ясли останутся открытыми.

С 14 декабря на три недели приостанавливается также деятельность кружков по интересам и спортивные занятия для молодежи и взрослых, за исключением индивидуальных занятий. Ограничения не распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе команды, соревнующиеся в лиге мастеров, сборные и кандидатов в сборные.

Будет усилен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции, прежде всего для тех, кто пересекает границу. Пересечения границы планируется свести к минимуму.

Правительство разработает дополнительные механизмы денежной компенсации для сфер, которые наиболее пострадают в результате закрытия бизнеса.

Как ожидается, решение об этих ограничениях будут приняты на очередном заседании кабинета министров. Это уже вторые дополнительные ограничения за последние дни. Предыдущие были введены в субботу, 5 декабря.

Как предписало тогда правительство Эстонии, в торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания и сервисных залах поставщиков услуг одновременно может находиться не больше людей, чем предписывает 50-процентная заполняемость этих помещений. При этом люди должны соблюдать правило "2+2", то есть передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.

Хроника коронавируса. Декабрь.

13
Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.
Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Эстония Коронавирус

Новости по теме

Новости

Власти Дании обвинили россиянина в шпионаже

В США взлом компании по кибербезопасности FireEye связали с Россией

Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

Палата представителей поддержала оборонный бюджет США на 2021 год

РФПИ попытается ввозить сырье для вакцины "Спутник V" на Украину

Пандемия коронавируса

Lancet опубликовал итоги испытаний оксфордской COVID-вакцины

Lancet опубликовал итоги испытаний оксфордской COVID-вакцины

Что произошло за день: вторник, 8 декабря

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью ИИ

Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');