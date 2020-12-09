Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале отменили из-за COVID

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мюнхенская конференция по безопасности в феврале 2021 года не состоится из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении пресс-секретаря конференции Йоханнеса Шмида, поступившем в среду в "Интерфакс".

"В следующем году продолжающаяся пандемия не даст нам возможности провести, как планировалось, Мюнхенскую конференцию по безопасности 19-21 февраля", - сказано в заявлении.

По словам Шмида, оргкомитет конференции продолжит консультации с партнерами мероприятия с тем, чтобы определить новые даты "как можно скорее".

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.