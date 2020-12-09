Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале отменили из-за COVID

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мюнхенская конференция по безопасности в феврале 2021 года не состоится из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении пресс-секретаря конференции Йоханнеса Шмида, поступившем в среду в "Интерфакс".

"В следующем году продолжающаяся пандемия не даст нам возможности провести, как планировалось, Мюнхенскую конференцию по безопасности 19-21 февраля", - сказано в заявлении.

По словам Шмида, оргкомитет конференции продолжит консультации с партнерами мероприятия с тем, чтобы определить новые даты "как можно скорее".

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.

Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Мюнхенская конференция по безопасности Йоханнес Шмид Германия Коронавирус

Новости

Власти Дании обвинили россиянина в шпионаже

В США взлом компании по кибербезопасности FireEye связали с Россией

Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

Палата представителей поддержала оборонный бюджет США на 2021 год

РФПИ попытается ввозить сырье для вакцины "Спутник V" на Украину

Пандемия коронавируса

Lancet опубликовал итоги испытаний оксфордской COVID-вакцины

Lancet опубликовал итоги испытаний оксфордской COVID-вакцины

Что произошло за день: вторник, 8 декабря

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью ИИ

Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');