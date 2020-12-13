В Германии с 16 декабря закроют школы и магазины из-за COVID-19

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек.

"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала она в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.

Также принято решение закрыть парикмахерские.

Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии в общей сложности выявлено 1 336 101 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 21 900 человек.