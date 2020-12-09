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Минздрав Турции допустил возможность закупки российской COVID-вакцины

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Анкара закупит российскую вакцину против коронавируса COVID-19, если она успешно пройдет токсикологические испытания, заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Мы готовы закупить российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP)", - сказал Коджа на брифинге. Он отметил, что турецкие медики приступили к испытаниям российской вакцины.

Коджа также заявил на брифинге, что вакцинация от COVID-19 начнется в Турции в самое ближайшее время. По его словам, "в ближайшие дни в страну поэтапно начнет поступать 50 млн доз вакцины".

"Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от краткосрочной и долгосрочной безопасности и эффективности этих вакцин", - сказал глава ведомства. Коджа отметил, что препарат будет вводиться в виде двух доз с интервалом не менее 14-21 день, при этом вакцинация будет бесплатной.

Ранее турецкое издание Haber Turk опубликовало интервью с главой Минздрава, в котором он заявил, что Турция отказывается от российской вакцины.

"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). В нашей стране эта вакцина не сможет получить лицензию", - сказал Коджа.

О том, что Российский фонд прямых инвестиций продолжает переговоры с Турцией по поставкам российской вакцины от COVID-19, сообщил ранее в среду "Интерфаксу" источник в РФПИ.

"Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты (из турецкого издания - ИФ) - пример fake news", - сказал собеседник агентства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса. В то же время турецкий лидер отмечал, что его страна также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Фахреттин Коджа Турция Коронавирус

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