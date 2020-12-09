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РФПИ заявил об "информационной атаке" на "Спутник V"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) увязал критику первой российской вакцины от коронавируса с политической или конкурентной борьбой.

"Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" стала объектом негативной информационной атаки в РФ и за рубежом по конкурентным или политическим причинам", - говорится в заявлении Фонда, распространенном в среду.

В качестве примера в РФПИ привели публикации о том, что от российской вакцины якобы намерена отказаться Турция, которые впоследствии были опровергнуты.

В РФПИ указали, что "в СМИ иногда публикуются недостоверные данные о характеристиках вакцины, производстве или ходе переговоров Российского фонда прямых инвестиций с потенциальными партнерами и контрагентами".

"Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины "Спутник V", которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины"' - подчеркнули в РФПИ.

В Фонде напомнили, что министерство здравоохранения Турции выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты Haber Turk об отказе Анкары от российской вакцины.

РФПИ призвал средства массовой информации "проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией, в том числе, обращаясь за проверкой к представителям Фонда".

Ранее в среду турецкое издание Haber Turk со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу написало, что Анкара не будет закупать российскую вакцину против коронавируса из-за ее несоответствия лабораторным стандартам. В свою очередь источник "Интерфакса" в РФПИ заявил, что фонд продолжает переговоры с Турцией по поставкам российской вакцины от COVID-19.

Затем Коджа сообщил в ходе брифинга, что Анкара закупит российскую вакцину, "если она успешно пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP)". Министр отметил, что турецкие медики приступили к испытаниям COVID-вакцины из РФ.

Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ Турция Спутник V Коронавирус Фахреттин Коджа

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