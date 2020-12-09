В ДНР посчитали невозможным обмен пленными с Киевом до конца года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Провести обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса до конца текущего года невозможно, считает омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Украина не хотела и не хочет провести этот обмен до конца года. Никаких предпосылок к тому, что сейчас может произойти обмен, я не вижу. Это маловероятно, а по моему личному мнению, это даже невозможно - провести обмен до конца года", - заявила в среду журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, прежде чем приступить к следующему обмену, Киеву необходимо завершить предыдущие - закрыть все уголовные производства в отношении лиц, освобожденных ранее, и прекратить их преследование.

Ранее в Офисе украинского президента заявили, что Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования в Донбассе и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.