Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая утверждает приоритет национальных интересов в космической сфере и первостепенное значение космоса для страны.

"Я рад сообщить, что президент подписал новую директиву, которая содержит указания для исполнительной власти относительно какой бы то ни было деятельности в космосе, и в которой подчеркивается, что космос имеет приоритетное значение для национальной безопасности нашей страны", - сказал вице-президент США Майк Пенс на заседании Национального космического совета.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал директиву о начале создания нового рода войск в США - космических сил.

Ранее в ходе этого заседания глава американской Нацразведки Джон Рэтклифф заявил, что вооружения России и Китая представляют все более серьезную угрозу для интересов Соединенных Штатов в космосе.