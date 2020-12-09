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Глава Нацразведки назвал угрозой для США в космосе вооружения РФ и КНР

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Военные программы России и Китая представляют все более серьезную угрозу для интересов Соединенных Штатов в космосе, заявил в среду Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

"Критически важные интересы США во все большей степени подвергаются риску в то время, как Китай и Россия развивают и размещают разрушительные вооружения, которые угрожают потенциалу США и их союзников в космическом пространстве", - сказал он на заседании Национального космического совета США.

При этом он упомянул китайскую ракетную систему наземного базирования, которая может поражать спутники на низких орбитах.

"Россия развивает аналогичную китайской систему, которая вероятно, будет готова к применению в течение нескольких следующих лет. Также она разместила на земле лазерное оружие, которое может ослеплять и портить наши оптические системы космического базирования", - отметил он.

Рэтклифф также указал на демонстрацию Россией особенно опасного и "провокационного поведения" в космосе, упомянув маневры российского космического аппарата возле американского правительственного спутника. Он отметил, что Россия запускала подобный спутник и прежде.

В то же время Рэтклифф напомнил о выводах американской разведки, которая считает, что основную угрозу для США представляет Китай, в том числе за счет его действий в космосе.

США Россия Китай Джон Рэтклифф

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