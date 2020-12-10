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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
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В ЕК заявили, что изучают вопрос о сертификатах о вакцинации

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Евросоюзе изучаются все возможности возвращения к нормальной жизни при обеспечении защиты граждан от COVID-19 разными методами, включая применение сертификатов о вакцинациях, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии (ЕК).

При этом он дал понять, что изучение вопроса об использовании сертификатов, вызывающих доверие во всем Евросоюзе, продолжается, и, прежде чем рассуждать о признании возможных сертификатов из третьих стран, необходимо установить общий подход на уровне ЕС.

"В настоящий момент мы находимся на стадии разработки вакцин, первом этапе на пути к надежному выходу из нынешней пандемии. Когда у нас будет эффективная и безопасная вакцина, она должна быть быстро внедрена, и за ее безопасностью и эффективностью продолжится наблюдение в рамках процесса, называемого "фармаконадзор". Мы изучаем сертификаты вакцинации в рамках фармаконадзора", - сказал собеседник агентства в четверг в Брюсселе.

Он напомнил, что для обеспечения готовности государств-членов ЕС к этой стадии в октябре Еврокомиссией была утверждена рекомендация по подготовке вакцинальной стратегии и внедрению вакцин.

"Речь идет о ключевом приоритете, за которым мы внимательно наблюдаем в тесной координации с государствами-членами и при помощи Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)", - продолжил представитель ЕК.

"Мы изыскиваем все возможные решения, чтобы оставаться в безопасности, постепенно возвращаясь к нормальному состоянию, включая использование сертификатов о вакцинациях, показывающих вакцинационный статус человека. Общий подход к фармаконадзору и надежные и поддающиеся проверке во всем ЕС сертификаты могут укрепить успех программ вакцинации в государствах-членах и доверие граждан к усилиям по вакцинации", - объяснил европейский чиновник.

Он отвечал на вопрос, смогут ли граждане третьих стран въезжать в Евросоюз со своими национальными сертификатами о вакцинации, и, если да, то кто и каким образом будет их контролировать.

"(Евро)комиссия готова предпринять любую дальнейшую инициативу, которая поможет государствам-членам сдержать распространение вируса", - подытожил функционер ЕС.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 10 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Евросоюз Еврокомиссия Коронавирус

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